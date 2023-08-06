عميد تجارة القاهرة: 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية ببرنامج العلوم الاكتوارية.. فيديو

كشف الدكتور جمال شحاتة، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تفاصيل 30 منحة دراسية لأوائل الثانوية ببرنامج العلوم الاكتوارية، موضحاً أن العلوم الاكتوارية هي من العلوم التي انفردت بها كلية التجارة جامعة القاهرة منذ وقت كبير.

وأضاف "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن كلية التجارة جامعة القاهرة منذ عام 1995 هي أول كلية في الشرق الأوسط تقوم بفتح برنامج للعلوم الاكتوارية، مشيراً إلى أن حتي الآن تم تخرج أكثر من 370 خبير في هذا المجال الهام.

وتابع الدكتور جمال شحاتة، أن الطلاب الذين يريدون الالتحاق للحصول علي هذا البرنامج يجب أن يكون لديهم قدرات خاصة حتي يستطيعون النجاح في النهاية.