أسباب تجعلك تلتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة .. وهذه شروط برنامج جورجيا

عميد تجارة القاهرة يوضح شروط التقديم ببرامج الكلية لعام 2024

يبحث الآن طلاب الثانوية العامة 2023 ، عن كل ما يخص الكليات التي يريدون الالتحاق بها ، وخاصة كليات جامعة القاهرة حيث لديها العديد من البرامج الجديدة تختلف عن أي جامعة أخرى ومن بينها كلية التجارة حيث تحتوى على أكثر من برنامج وهم اللغة الإنجليزية وجورجيا و العلوم الاكتوارية .

أوضح الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن كل ما يخص برامج الكلية للعام الدراسى 2023-2024 وشروط القبول لطلاب الثانوية العامة 2023 .

وقال الدكتور جمال شحاته ، يتم فتح باب التقديم للترشح للالتحاق بمجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية و برنامج جورجيا و العلوم الاكتوارية بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالثانوية العامة2023 وحتى نهاية المرحلة الثانية

وأشار إلى أن كل طالب يقوم بإعداد ملف به صورة لكل من:

طلب الالتحاق ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية مطبوع من الموقع بعد استيفاء البيانات الكترونيا و توقيعه من الطالب وولى الأمر

http://lecture.foc.cu.edu.eg/startmostagadin بطاقة الترشيح موضحا بها العلامة المائية صورة من شهادة النجاح بالثانوية العامة صورة من بطاقة الرقم القومي إيصال سداد فورى بقيمة رسوم التقديم للبرنامج و قدرها ٧٠٠ جنية غير قابلة للاسترداد فى حالة عدم القبول والتي يتم سدادها على لينك الخدمات الالكترونية للطلاب.

كما أكد عميد الكلية، على انه يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة مجموعة الدراسة باللغة الإنجليزية على أن لا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن ٨٠٪؜ و اجتياز الطالب امتحان القبول فى مادتي اللغة الإنجليزية والرياضيات بنسبة ٨٠ الف٪ بالنسبة لطلاب العلوم الأكتوارية .

أما في برامج اللغة الإنجليزية و جورجيا يتم المفاضلة بين الطلاب وفقا للمجموع الاعتباري و هو مجموعة الثانوية العامة مضافا الية درجة اللغة الإنجليزية على ان لا تقل درجة الإنجليزية عن ٩٠٪

وأضاف “ شحاته ” أنه يمكن للطالب التقديم لأكثر من برنامج خاصة بنفس الوقت وسداد رسوم تقديم المظروف لكل برنامج الى جدا ، و على الطالب بترتيب أولوياته بالتقديم حتى اذا تم قبولك بأكثر من برنامج يتم الرجوع الى ترتيب أولوية تقدمه ويتم قيده به.

أهداف برنامج التسويق المشترك مع كلية روبنسون للإدارة بجامعة ولاية جورجيا

1- تأهيل خريج قادر على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

2- توفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والإبداع.

3- تطوير مهارات وقدرات الطلاب اللازمة لمتخصصي التسويق.

4- تنمية الموارد المالية الذاتية للبرنامج.

5- تنمية مستمرة لمهارات أعضاء هيئة التدريس.

6- التعاون مع منظمات الأعمال لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات.

7- الحفاظ على الشراكات مع الجامعات العالمية في مجال التسويق.

برنامج العلوم الاكتوارية

يلتزم برنامج العلوم الإكتوارية بالتميز في تقديم خدمات تعليمية و بحثية وفق معايير الجودة من خلال التطوير المستمر للبرنامج و توفير بيئة اكاديمية محفزة للإبداع في ضوء المتغيرات العالمية مع التوظيف الأمثل لتقنيات المعرفة ورأس المال البشرى وذلك سعيا نحو خدمة المجتمع و بيئة الاعمال.

الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العلوم الاكتوارية



1 - تأهيل خريج قادر على المنافسة محلياٌ و عالمياٌ فى مجال العلوم الإكتوارية.

2- توفير بيئة أكاديمية تعليمية محفزة للإبداع و تنمية الموارد الذاتية.

3 - التطوير المستمر لمهارات و قدرات الطلاب على الإبداع و الابتكار و ريادة الأعمال و البحث العلمي وفق معايير الجودة.

4- التنمية المستدامة لمهارات أعضاء هيئة التدريس .

5- العمل على استمرارية التعاون مع سوق التأمين المصرى لخدمة المجتمع و تبادل الخبرات و تقنيات المعرفة.

6 - عقد شراكات تعاون مع جامعات و مؤسسات إقليمية و عالمية فى مجال العلوم الإكتوارية.

