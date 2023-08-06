عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق «حاسبات وهندسة» القاهرة يفوز بالمراكز الأولى بمسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق طلابي من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجائزة الفريق إبراهيم سليم في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في المسابقة التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية الدولية.

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولي، حيث حصل فريق الأمن السيبراني علي المركز الأول في مسابقة (MTC-CTF 2023)، والتي ضمت كلا من عادل طارق عادل، وزياد حسن فاروق، وأحمد ممدوح يوسف، وأحمد محمد مصطفى، ومحمد جبر أحمد، ومحمد محمود مراد، ومالك محمد نور الدين، وعلا أيمن عبد المجيد، وفي مجال الذكاء الاصطناعي فاز الطالبان فهد أحمد فرج علي وعبد الرحمن أيمن البديوي من كلية الهندسة ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول، كما فاز الطالب أحمد مجدي حسين من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الثالث وذلك تحت إشراف د. سناء طه.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع  لدى أبنائها، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

txt

شروط القبول بمعهد قانون الأعمال الدولية بكلية الحقوق جامعة القاهرة

txt

بسبب الرقم السري.. مكاتب تنسيق الجامعات تخلو من الطلاب في اليوم الأول

ومن جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن الكلية تحرص على تخريج جيل جديد من المبدعين في مجالات الرقمنة والحاسب الآلي والأمن السيبراني وتؤهلهم لمواكبة المستجدات في هذه التقنيات مما يعود بالنفع على المجتمع، ويزيد من قدرتهم على المنافسة في أسوق العمل المحلية والدولية، مؤكدًا أن الكلية تولي اهتمامًا بالمشاركة في المسابقات المختلفة في كافة مجالاتها وتحظي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت للكلية.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الأمن السيبراني الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

النيابة العامة: 21 مكتبًا أكلتها النيران في حريق وزارة الأوقاف

قرعة دوري السوبر الإفريقي.. مواجهات نارية للأهلي وجوائز خيالية للفائز

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

آمن بحلمه.. مؤمن سليمان يتوج باللقب الثالث فى العراق| حكاية إنجاز مصري على أرض عربية

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21.. تفاصيل

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

البيض رخص أخيرا.. تراجع ملحوظ في الأسعار والكرتونة تنخفض إلى مستويات قياسية

ترشيحاتنا

بعد رفع الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في 8 بنوك

المواطنة الرقمية.. إصدار جديد من مركز معلومات الوزراء

مسؤولون روس: أوكرانيا قصفت مبنى جامعياً في دونيتسك بقذائف عنقودية

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

جانتس: الإرهاب القومي اليهودي يتصاعد والقوات الأمنية مجبرة على ملاحقة الإسرائيليين

التعليم تعقد ملتقى لإطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لطالب يبتكر تقنية لتنظيف المنزل وقت النوم.. اعرف التفاصيل كاملة

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان نيرمين الفقي بمهرجان المسرح القومي

بعد رقصها مع تامر حسني.. 10 صور أثارت الجدل لـ نادية الجندي

علامة تفرقه عن البرد.. احذري من إصابة طفلك بالتهاب السحايا

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ