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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة العمل تؤكد ضرورة وعي المواطنين في مواجهة كيانات التوظيف الوهمية

وزارة العمل
وزارة العمل

حذر مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بـ وزارة العمل،  من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مشددا على أنها فخ أمام الباحثين عن عمل في الخارج.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إنه لا بد من وعي الشباب والمواطنين ضد الكيانات الوهمية.

 

وشدد على ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام للوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، مضيفًا:"يجب معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج ".

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