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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار النقل البحري: قناة السويس تربط 3 قارات ببعضها .. فيديو

الدكتور أحمد الشامي
الدكتور أحمد الشامي

قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوي، إن قناة السويس هي مجري ملاحي صناعي عمره 155 عام، تحت الإدارة المصرية منذ عام 1956 وحتي الآن، موضحاً أن موقع القناة له أهمية كبيرة لأنه يربط بين البحر الأحمر والمتوسط.

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وأضاف "الشامي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن قناة السويس تربط بين أهم 3 قارات في العالم، وهم آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن عام 2008 بنسبة 7.8 من التجارة العالمية كانت تعبر قناة السويس وزادت هذه النسبة لتصل 13% بعد إنشاء قناة السويس الجديدة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الدكتور أحمد الشامي، أن من أهم التطورات التي حدثت في قناة السويس هي إنشاء قناة السويس الجديدة لأن تم إنشاء 35 كيلو خلال عام واحد مقارنة بإنشاء 80 كيلو منذ عام 1956 وحتي 2010.

التجارة العالمية الدكتور أحمد الشامي الرئيس عبد الفتاح السيسي النقل البحري برنامج ٩٠ دقيقة قناة السويس الجديدة قناة السويس ممر ملاحي

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