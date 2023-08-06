طلائع الجيش يضم الخواجة والسعيد استعدادا للموسم الجديد

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة ، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

فقد وقع الخواجة على عقود الانتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث مواسم ، بينما وقع عمر السعيد فى صفقة انتقال حر ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

ووقع الثنائى الخواجة والسعيد على عقود الانتقال لطلائع الجيش بمكتب اللواء أيمن المصرى المشرف على الفريق .

على الجانب الآخر يواصل تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .