"بلدي أمانة" تجتاز حاجز الـ680 زيارة في اليوم الأول لفعالياتها بمدينة القصير

نجحت حملة "بلدي أمانة" التي نظمها المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في تحقيق نجاح باهر في اليوم الأول لفعالياتها بمدينة القصير، حيث تم تنفيذ 680 زيارة استهدفت 2353 من السيدات والرجال والأطفال.

وتهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تسعى الحملة إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وقد شهدت الفعاليات مشاركة فاعلة من قبل رائدات المجلس القومي للمرأة الذين ساهموا بنجاح الحملة وفقًا للأهداف المنشودة. تمكنت الحملة من التواصل مع عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وتبادل الآراء والأفكار التي تسهم في تطوير المجتمع بشكل عام.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم بجهود الحملة والأهداف التي تسعى لتحقيقها، مشيدين بدور المرأة في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدوا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات والحملات التوعوية لتحقيق التقدم والازدهار للمجتمع بأكمله.

في الختام، يعد اليوم الأول من فعاليات "بلدي أمانة" بمدينة القصير خطوة نحو التغيير الإيجابي وتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز التنمية وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. ويتطلع المجتمع إلى مواصلة الحملة وتكرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.