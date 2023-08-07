"انقطاع التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الكهربائية"

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين عن خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الكهربائية في مدينة الغردقة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن ثلاث مناطق رئيسية لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأفاد مركز عمليات المحافظة بأن الفصل سيشمل مناطق "تقسيم الاستاد - هضبة الوفاء - الشهر العقاري القديم" في مدينة الغردقة. وسيتم تنفيذ عمليات الصيانة من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً في نفس اليوم، بهدف العمل على تحسين وتجهيز المحولات الكهربائية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين، حيث تعتبر الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ضرورة حتمية لضمان استمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وسلامة عالية.

من المتوقع أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على بعض المناطق المذكورة، ولكن سيتم بذل كل جهد ممكن لاحتواء أي تأثير سلبي وتقليل التأثير على المواطنين. ويهيب مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بالمواطنين في المناطق المتأثرة بالفصل أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة والتعاون مع الجهات المعنية خلال فترة الصيانة.

يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الشديد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضمان استمرارية توفير التيار الكهربائي بكفاءة واستقرار. وتعكف السلطات المحلية في محافظة البحر الأحمر على تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة في المدينة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى راحة المواطنين في جميع الجوانب.