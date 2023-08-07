بصورة سيلفي .. سلمي أبو ضيف تخطف الأنظار بجمالها

تألقت الفنانة سلمي أبو ضيف في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة لافتة، وهي تلتقط سيلفي، واعتمدت مكياجاً ناعماً و تسريحة شعر متميزة.



تصدرت الفنانة سلمى أبوضيف ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تحدثها عن فكرة الإنجاب.





وتتميز سلمى أبو ضيف ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.