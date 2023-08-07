إذا كنت من محبي الزلابية ولكن أكبر مشكلة أنها تحتاج إلي زيت كثيف لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

مقادير الزلابية

2 كوب دقيق

‎2 كوب ماء

‎1 ملعقة كبيرة خميرة جافة

1 ملعقة صغيرة سكر

‎½ كوب ماء دافىء

‎½ ملعقة صغيرة ملح

للقطر: اوالشربات

½ 1 كوب سكر

1 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون

زيت للقلي

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طريقة الزلابية

ذوبي الخميرة مع السكر في الماء الدافئ، غطي المزيج واتركيه في مكان دافئ حتى يختمر.

امزجي الدقيق مع الماء ثم أضيفي مزيج الخميرة وقلبي جيدا.

اتركي العجين في مكان دافئ حتى يختمر لمدة ساعة ونصف.

للقطر:

ذوبي السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة، اتركيه لمدة 10 دقائق، أضيفي عصير الليمون ثم ارفعي القدر عن النار، اتركيه حتى يبرد.

سخني الزيت في مقلاة عميقة.

تناولي كمية من المزيج بمقدار ملعقة صغيرة ثم أسقطيها في الزيت حتى تأخذ شكل الكرة.

اتركيها تتحمر حتى تصبح ذهبية اللون.

ارفعيها من الزيت وضعيها مباشرة في القطر بعد تصفيتها