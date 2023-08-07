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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط ينظم 3 برامج تدريبية في يوليو يستفيد منها 130 شخصا

صدى البلد


نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد يوليو 2023" حيث يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر يوليو، والتي تنوعت ما بين مشاركات ولقاءات رئيس المعهد، والدراسات العليا والأنشطة البحثية، والتميز العلمي، والمؤتمرات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.

وقد أبرز التقرير الصادر عن المعهد مشاركة أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في مؤتمر "الجينات الخضراء: التمويل المستدام والاستثمار المؤثر" بحضور نخبة من المسئولين والخبراء المصريين والدوليين، واستعرض العربي خلاله الدور الذي يقوم به المعهد في التخطيط للتحول الأخضر، وكذلك لقاء رئيس المعهد بكل من اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور خالد حسين مسئول قسم المبادرات دون الإقليمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك.

كما شمل الحصاد، وفقاً للتقرير الأنشطة البحثية وبرامج الدراسات العليا التي أعلن المعهد عن فتح باب التقدم لها وهي، الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم".

وسلط الحصاد الضوء على حصول المجلة المصرية للتنمية والتخطيط والتي تصدر عن المعهد منذ عام 1993 على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023 كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

كما ركز التقرير على انعقاد المؤتمر السنوي العام للمعهد برئاسة دكتور أشرف العربي وحضور السادة أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة بهدف استعراض الخطط المنفذة والمستقبلية فيما يخص البحوث والدراسات والتدريب والاستشارت وخدمة المجتمع.

هذا ويلقي تقرير حصاد شهر يوليو الضوء على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 130 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إضافة إلى انتهاء المعهد من دراسته الاستشارية التي أعدها لمكتبة الإسكندرية حول"إعادة الهيكلة الاستراتيجية والتنظيمية والوظيفية" لمكتبة الإسكندرية.

 

الأنشطة والفعاليات البرامج التدريبية التمويل المستدام الخبراء المصريين الدراسات العليا

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