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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مركز تنمية الأسرة بدشلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز تنمية الأسرة بدشلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تنمية الأسرة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
رافقه خلال الجولة اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام عوف رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة واللواء دكتور وائل الشاذلي بوزارة الانتاج الحربي والعميد مهندس أحمد شبانة مدير عام قطاع الكهرباء بجهاز تعمير الوادي الجديد والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه الشرب والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.
حيث تفقد المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز تنمية الأسرة بدشلوط والذي ينفذه جهاز تعمير الوادى الجديد ويبلغ تكلفته الاجمالية 12 مليون جنيه ويتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية وفي أعلى المبنى يوجد معارض مفتوحة لعرض وتسويق منتجات الأسر والجمعيات الأهلية ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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