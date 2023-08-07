بعد تحقيق نقلة نوعية بالعلاقات.. اردوغان يستعد لجولة خليجية ثانية خلال أيام

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم إجراء جولة خليجية ثانية في وقت لاحق من شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لموقع "تركيا الآن"، من المنتظر أن تشمل الجولة الخليجية الثانية البحرين وسلطنة عُمان والكويت والعراق.

وأوضح أن هذه الجولة تأتي في إطار الجهود السياسية والاقتصادية التي يقوم بها الرئيس التركي لتعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي.

وأشار الموقع إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والأمن والتعاون السياسي.

ويأتي هذا الإعلان، بعد زيارة رسمية أجراها الرئيس التركي لعدة دول في الفترة من 17 إلى 20 يوليو الماضي، حيث زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وركزت اللقاءات على استعراض العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، بالإضافة إلى مناقشة الأعمال المزمع تنفيذها لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

واعتبر اردوغان أن جولته الخليجية أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

وكشف عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج وصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".