روسيا تعلن القضاء على 600 جندي أوكراني في محور كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها أحرزت تقدما على محور كوبيانسك خلال اليوم الماضي.

وأضافت الدفاع الروسية أنها صدت جميع الهجمات الأوكرانية على مختلف المحاور، حيث قضت على أكثر من 600 جندي من الجنود الأوكران.

وأعلن مصدر في الرئاسة التركية لوكالة نوفوستي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيقترح مجددا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وساطته في تسوية الأزمة الأوكرانية، خلال لقاء الزعيمين المقبل.

وقال المصدر: "السيد الرئيس سيعرض وساطته في حل النزاع، انطلاقا من أنه لن يكون هناك رابحون في الحرب، ولا خاسرون من عملية السلام. وكما تعلمون، دعت أنقرة مرارا إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن والجلوس إلى طاولة المفاوضات... سنواصل جهودنا".