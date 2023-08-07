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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدبولي: علاقات مصر والأردن في أفضل حالاتها.. واللجنة المشتركة أكثر إنتاجا وإنجازا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تحدّث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التعاون الاقتصادي بين مصر والأردن في مجالات مثل الترانزيت والتجارة والصناعة، قائلا إنّ البلدين يمتلكان مقومات هائلة في صناعة الأدوية، ويجب أن يتكاملا لا أن يتنافسا لتحقيق الاستفادة المشتركة للبلدين.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أنّ رئيس وزراء الأردن استجاب لمطلبه فيما يخص التعامل مع العمالة المصرية المقيمة في الأردن والتي تلقى رعاية فائقة، موجّها الشكر لرئيس وزراء الأردن والحكومة الأردنية على الرعاية الهائلة للأشقاء بالجالية المصرية بالأردن، والتي يحظى بها الأردنيون الموجودين بمصر بغرض الدراسة بكل الرعاية الفائقة من الحكومة المصرية.

وتابع أنّ علاقات مصر والأردن في أفضل حالاتها، واللجنة المصرية الأردنية المشتركة هي الأكثر إنتاجا وإنجازا بين اللجان المشتركة على مستوى الإقليم، وهناك تطلعات لتفعيل الآليات الإقليمية، وأولها اللجنة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن ولجنة التكامل الرباعي بين مصر والأردن والبحرين والإمارات والتكامل الصناعي.

تواصل دائم بين الحكومة المصرية والأردنية

واستطرد مدبولي، أنّ هناك تواصل دائم بين الحكومة المصرية والأردنية عن طريق وسائل الاتصال المختلفة، ولا ننتظر الاجتماع السنوي لمناقشة الأمور المهمة بين البلدين.

مدبولى مصر الأردن صناعة الادوية تحد ث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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