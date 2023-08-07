رئيس الوزراء: مشروعاتنا المشتركة مع الأردن تعزز الروابط بين البلدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بلاده تعكف على تطوير العلاقات الاستراتيجية مع الأردن، مشددًا على أن المشروعات المشتركة بين البلدين تؤكد تعزيز الروابط الاستراتيجية بينهما.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، اليوم الإثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مشروعات مشتركة بين مصر والأردن في مجالات الطاقة، مؤكدًا أن الزيارة ناقشت تقوية خط الكهرباء بين البلدين إلى 2000 ميجاوات، بما يسهّل من عملية النقل إلى دول أخرى.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم بحث تقوية وسائل النقل بين مصر والأردن لتعزيز التجارة، كما تم الاتفاق على تعميق التعاون الاقتصادي في مجال الترانزيت.

استمرار التعاون والتواصل

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للحكومة الأردنية على رعاية الجالية المصرية، مشيرًا إلى استمرار التعاون والتواصل بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.