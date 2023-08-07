إيهاب جلال: سعادتي لا توصف بعودتي للإسماعيلي.. وجاهز للتحدي

أبدى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بعودته لتدريب الدراويش مرة أخرى .

وقال إيهاب جلال أن الإسماعيلي فريق كبير وأي مدرب له الشرف لقيادته نظرا للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها داخل الكرة المصرية .

وأضاف :" جاهز للتحدي مع الإسماعيلي وأوجه الشكر إلى علي أبو جريشة رمز الدراويش وكذلك الحال عماد سليمان " .

وأتم مسئولو النادي الإسماعيلي إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة .

اتفق مسئولو الإسماعيلي مع إيهاب جلال بشكل نهائي ، ومن المقرر أن يتواجد المدرب في تدريبات الدراويش بداية من اليوم .