سفير الخرطوم بتشاد: نعول على قدرة مصر فى وقف القتال بالسودان

أكد عثمان محمد يونس، سفير السودان في تشاد، رفض بلاده لأي تدخلات خارجية في الأزمة الراهنة بالسودان.

وقال السفير السوداني في تشاد، في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" على هامش اجتماع الآلية الوزارية الأولى لقمة دول جوار السودان في تشاد اليوم: "نعول على مصر ودول الجوار في وقف الاقتتال في السودان".

وذهب وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة التشادية نجامينا، للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة في 13 يوليو الماضي.

جاء ذلك في تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزراء خارجية دول الجوار سيناقشون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية، بما في ذلك الأبعاد الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء دول وحكومات جوار السودان من التحرك بفعالية للوصول إلى حلول تضع حدًا للأزمة الحالية والحفاظ على وحدة وسلامة السودان وقدرات شعبه.