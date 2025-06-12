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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

8 عادات يومية هتخليك مش مبسوط.. لا تتوقعها

8 عادات تجعلك غير سعيد وغير راضي عن نفسك
8 عادات تجعلك غير سعيد وغير راضي عن نفسك
أسماء عبد الحفيظ

8 عادات يومية تجعلك غير سعيد وتشعر بالضغوط.. فى ظل سرعة الحياة وكثرة الأعباء يشعر الأغلبية بعدم السعادة والحزن الشديد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكننا الكشف عن 8 عادات يومية يمكن أن تكون من نظامك اليومي تجعلك غير راض عن حياتك وتشعرك بعدم السعادة وعدم التقدم بشكل أفضل فى الحياة، كما أنها تؤثر على حالتك النفسية، فما هي؟

8 عادات تجعلك غير سعيد وغير راض عن نفسك

حذر الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، من 8 عادات يومية تجعلك غير راض عن حياتك وتشعرك بعدم السعادة.

8 عادات يومية هتخليك مش مبسوط

1. مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر

أصبحت السوشيال مليئة بصور الكثير من الأشخاص والأصدقاء: سفر، نجاح، بيت جميل، علاقات مثالية، المقارنة تجعل الشخص يقارن حياته بحياة الآخرين بشكل محبط، اعلم أن لكل شخص ظروفه وأن المقارنة تجعل الشخص غير راض، لأنه سوف يقارن فى المميزات فقط وليس السلبيات والمقارنة تصبح غير عادلة فى الأغلب.

2. تأجيل المهام باستمرار (المماطلة)

نلاحظ أن الكثير من الأشخاص يؤجلون بعض المهام او أغلبها، تجعلهم محاصرين بكم هائل من تراكم المهام، الشعور بالذنب الناتج عن التأجيل المستمر يسبب توترا داخليا وضغطا نفسيا مزمنا، وهذا يقلل من السعادة اليومية.

8 عادات يومية هتخليك مش مبسوط

3. الجلوس لفترات طويلة بدون حركة

الجلوس لفترات طويلة بدون حركة، سواء في المكتب أو البيت، الجلوس الطويل يؤثر على صحتك الجسدية والمزاجية، النشاط البدني البسيط مثل المشي أو التمرين الخفيف يحفز هرمونات السعادة (الإندورفين)، والعكس صحيح، قلة الحركة تزيد الكسل والاكتئاب.

4. الإفراط في التفكير 

يقع الكثير من الأشخاص فى التفكير بشكل مفرط وذلك يجعلهم دائمي التفكير على مدار الـ 24 ساعة، في تحليل كل موقف أو قلق من المستقبل أو الندم على الماضي، وهذا يحرمهم من السعادة، اعلم أن التفكير المفرط يستنزف طاقتك النفسية ويجعلك دائمًا في حالة توتر وخوف.

8 عادات يومية هتخليك مش مبسوط

5. الأكل السريع وغير الصحي

هل تعلم لماذا ينهي الأطباء عن تناول الوجبات السريعة والتقليل من تناول المقليات والسكريات؟ لأنها تعمل على خلل في كيمياء المخ وتسبب تقلب المزاج وزيادة الوزن، وبالتالي تؤثر على ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالسعادة.

6. السهر لساعات متأخرة

قلة النوم أو اضطرابه يؤثر بشكل مباشر على هرمونات السعادة والمزاج، النوم العميق الكافي ليس رفاهية، بل ضرورة للجسم والمزاج.

7. البحث المستمر عن الكمال

البحث دائما عن الكمال والمثالية يجعل الشخص فى حالة صراع بشكل دائم، والأفضل هو السعي للتقدم، مع تقبل الأخطاء ونقاط الضعف. 

8. الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية

الوحدة الاختيارية يشعر بعض الأشخاص بأنها راحة، ولكنها مع الوقت تتحول العزلة إلى تغير المزاج، أعلم أن التواصل الاجتماعي الصحي مع الأهل أو الأصدقاء مصدر مهم جدًا لدعمك النفسي.

عادات 10 عادات يومية مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر التواصل الاجتماعي الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية تعيش مبسوط 8 عادات تجعلك غير سعيد وغير راضي عن نفسك

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