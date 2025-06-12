الفيفا يعلن طاقم حكام مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

كشفت لجنة الحكام ببطولة كأس العالم للأندية 2025 عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، التي تُقام فجر الأحد المقبل، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى للبطولة العالمية.

ويخوض النادي الأهلي لقاءه الأول في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، الموافق الثالثة فجر السبت 15 يونيو بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الذي يضم بين صفوفه أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وجاء طاقم التحكيم للمباراة على النحو التالي:

حكم الساحة: الإيراني علي رضا فغاني

المساعد الأول: الأسترالي أنطون شيتينين

المساعد الثاني: الإنجليزي آشلي بيشام

الحكم الرابع: البولندي سيمون مارشينياك

وتُعد المباراة أول اختبار رسمي للمارد الأحمر في مشواره بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا كلًا من بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

وتتجه الأنظار إلى هذه المواجهة الافتتاحية التي ينتظر أن تكون مشتعلة فنيًا وجماهيريًا، في ظل رغبة الأهلي في تحقيق بداية قوية بالبطولة، وسعي إنتر ميامي لإثبات جدارته على الساحة الدولية بقيادة نجومه العالميين.