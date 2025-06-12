مفتي الهند يعزي أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

أعرب الشيخ أبو بكر أحمد، المفتي الأكبر للهند، عن بالغ أسفه وحزنه العميق إزاء الحادث المأساوي لتحطم طائرة "إير إنديا" الرحلة رقم AI171 في مدينة أحمد آباد. وكانت الطائرة متجهة إلى مطار لندن جاتويك وعلى متنها 242 راكبًا من المسافرين وأفراد الطاقم.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد تم تأكيد وفاة 128 شخصًا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع عدد الضحايا في الساعات المقبلة.

وفي رسالة تعزية، قال المفتي الأكبر:

"أشعر بحزن عميق إزاء هذه الفاجعة المؤلمة. إن دعائي الصادق ومشاعري القلبية مع الضحايا وأسرهم وجميع المتضررين من هذا الحادث. نسأل الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل وأن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان."

كما دعا المفتي الأكبر الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.