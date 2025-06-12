مصرع وفقدان 6 أشخاص في فيضانات عارمة بـ تكساس

لقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، ونُفذت عشرات عمليات الإنقاذ من المياه في أنحاء المدينة بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة الطرق السريعة، مما أدى إلى تقطع السبل بسائقي السيارات، وفقًا لما ذكره مسؤولون يوم الخميس.

فيضات في تكساس

وأكد مسؤولو الإطفاء أنهم ما زالوا يبحثون عن شخصين مفقودين وبدأت عمليات الإنقاذ من المياه قبل شروق الشمس بقليل، وفقًا لإدارة شرطة سان أنطونيو، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وصرح قائد الشرطة في سان أنطونيو ويليام ماكمانوس، بأنه عُثر على امرأتين ورجلين متوفين ولم يُحدد أعمارهم.

وقعت جميع الوفيات في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، حيث عثرت السلطات على 13 سيارة في المياه.

وقال وودي وودوارد، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في سان أنطونيو: "من الصعب في هذه المرحلة تحديد كيفية جرفهم بالضبط" لكنها منطقةٌ شهدت منسوب مياه مرتفعًا وتدفقًا سريعًا، وقد علق فيها عددٌ من الأشخاص الذين تسلقوا الأشجار، وقد قمنا ببعض عمليات الإنقاذ من بين الأشجار وبعض المركبات.

وأضاف أن الإدارة نفذت 65 عملية إنقاذ من المياه منذ منتصف الليل في جميع أنحاء منطقة سان أنطونيو.

وبحلول منتصف الصباح، توقف هطول الأمطار وانحسر الفيضان.