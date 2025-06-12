7 أطعمة خفيفة لسد الجوع دون زيادة الوزن، في عالم السرعة والضغوط اليومية، بيضطر كتير من الرجال للجوء لوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. لكن المشكلة إن معظم السناكس الشائعة بتكون مليانة سعرات حرارية ودهون غير صحية بتؤدي لزيادة الوزن مع الوقت.

للرجال.. 7 أطعمة خفيفة لسد الجوع دون زيادة الوزن

بحسب ما نشره موقع هيلثي أن هناك 7 أطعمة خفيفة تشعر بمع الشهية وسد النفس .

اللوز والمكسرات غير المملحة

كمية صغيرة من اللوز (حوالي 10-15 حبة) تعتبر وجبة خفيفة مشبعة بفضل احتوائها على البروتين والألياف والدهون الصحية تعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

للرجال.. 7 أطعمة خفيفة لسد الجوع دون زيادة الوزن

الزبادي اليوناني قليل الدسم

مصدر ممتاز للبروتين والكالسيوم والبروبيوتيك يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

شرائح الخضروات الطازجة مع الحمص

الجزر، الخيار، الفلفل الألوان أو الكرفس مع ملعقة صغيرة من الحمص يشكل وجبة خفيفة غنية بالألياف والبروتين مع سعرات حرارية منخفضة جدًا.

التونة المعلبة بالماء

علبة صغيرة من التونة الخفيفة مصدر غني بالبروتين وأوميجا 3 المفيدة لصحة القلب، سهلة التحضير ومناسبة لسد الجوع بين الوجبات دون القلق من زيادة الوزن.

للرجال.. 7 أطعمة خفيفة لسد الجوع دون زيادة الوزن

البيض المسلوق

واحدة من أفضل مصادر البروتين المشبع، بيضة واحدة مسلوقة تساعد على سد الجوع بشكل كبير وتدعم الجسم بالعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين د والكولين.

للرجال.. 7 أطعمة خفيفة لسد الجوع دون زيادة الوزن

الفشار بدون زيوت أو زبدة

الفشار من أقل السناكس في السعرات الحرارية إذا تم تحضيره بطريقة صحية بدون زيوت أو إضافات دسمة، كوبين من الفشار يحتوي على سعرات قليلة وألياف مفيدة للهضم.

التفاح مع زبدة الفول السوداني الطبيعية

شريحة من التفاح مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني، تعطي توازن ممتاز بين السكريات الطبيعية والبروتين والدهون الصحية، وتساعد على الإحساس بالشبع لفترة طويلة.