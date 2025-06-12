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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة إعداد محلول البراين للتخلص من "زنخة" أو "زفرة" الدجاج

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج
طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج
آية التيجي

في خطوة تُسهم في رفع جودة الطهي والنكهة النهائية للدجاج، كشفت الخبيرة في شؤون الطبخ وتنظيف اللحوم ضحى العطيشان عن طريقة فعالة وآمنة لإعداد محلول "البراين" الذي يساعد على التخلص من الزفرة المزعجة وبقايا الدم الموجودة في الدجاج النيء، مع قدرته على تعقيمه جزئيًا قبل الطهي.

ويُعدّ "البراين" من التقنيات المعروفة في المطبخ العالمي، ويُستخدم لتحسين الطراوة والنكهة في اللحوم، إلا أن ضحى العطيشان أوضحت كيف يمكن توظيفه تحديدًا للتعامل مع الدجاج، والتخلص من أي طعم أو رائحة غير مرغوبة، إلى جانب تحسين قوام اللحم قبل الطهي.

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج والتخلص من الزفرة

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج

مكونات محلول البراين:

بحسب الخبيرة، يتكوّن المحلول من:

ماء بارد (كمية كافية لتغطية الدجاج تمامًا)

ملعقة كبيرة من الملح لكل لتر ماء

ملعقة كبيرة من السكر لكل لتر ماء

نصف كوب خل أبيض أو عصير ليمون

ورق غار، حبوب فلفل أسود، عود قرفة (اختياري)

شرائح زنجبيل أو بصل أو ثوم لتعزيز الطعم (اختياري)

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج


طريقة استخدام محلول البراين للتخلص من "زنخة" أو "زفرة" الدجاج

ـ يُخلط الماء مع باقي المكونات جيدًا حتى يذوب الملح والسكر تمامًا.
ـ يُوضع الدجاج النيء مغسول جيدًا داخل المحلول ويُغطى بالكامل.
ـ يترك في الثلاجة من ساعة إلى 3 ساعات حسب حجم القطع.
ـ بعد انتهاء المدة، يُشطف الدجاج جيدًا بالماء البارد، ويُجفف بورق المطبخ.

طريقة عمل محلول البراين لتنظيف الدجاج

فوائد محلول البراين للتخلص من "زنخة" أو "زفرة" الدجاج

ـ يُعقّم الدجاج جزئيًا ويقلل من نمو البكتيريا السطحية.

ـ يُساعد على إخراج بقايا الدم داخل الأنسجة.

ـ يُخفف من الرائحة الزنخة (الزفرة) والطعم غير المرغوب.

ـ يُعزز الطراوة ويُحسّن من طعم الدجاج عند الطهي.


وأوضحت العطيشان أن هذه الخطوة تُعدّ ضرورية بشكل خاص في فصل الصيف أو عند استخدام دجاج مجمّد، حيث تكون الروائح أقوى، مؤكدة أن النتائج بعد استخدام البراين تظهر بوضوح في المذاق النهائي والنكهة النظيفة للدجاج المطبوخ.

البراين الزفرة تنظيف اللحوم الشيف ضحى العطيشان بقايا الدم الدجاج

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