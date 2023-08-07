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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس إندونيسيا يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

رئيس إندونيسيا يستقبل
رئيس إندونيسيا يستقبل أمين عام التعاون الإسلامي

استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا السيد جوكو ويدودو في القصر الرئاسي بجاكرتا يوم الإثنين 7 أغسطس 2023، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إندونيسيا تدوم يومين برفقه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة للمنظمة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين المنظمة وإندونيسيا وسبل تعزيزها وأهم القضايا المدرجة على جدول أعمال المنظمة، فضلا عن أوضاع العالم الإسلامي وبعض القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، والدور الذي تقوم به منظمة التعاون الإسلامي في سبيل تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وأكد رئيس جمهورية إندونيسيا دعم بلاده الكامل للمنظمة ومساعيها ولما تقوم به من جهود مقدرة خدمة للعالم الإسلامي وشعوبه. 

كما ثمن جهود المنظمة في تعاملها مع تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق نسخ من المصحف الشريف ومبادرات المنظمة إزائها، مؤكدا ضرورة دعم جهود المنظمة للتصدي لهذه الظاهرة.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالدور المهم الذي تقوم به جمهورية إندونيسيا لدعم أنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي سعيا نحو تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز روابط التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء بالمنظمة وشعوبها في شتى ربوع العالم الإسلامي، وتطرق إلى عدد من القضايا الحيوية وذات الأولوية بالنسبة للمنظمة وكذلك إندونيسيا كدعم القضية الفلسطينية و أفغانستان وضمان حق التعليم للمرأة في هذا البلد، وقضية الروهينغيا و السودان و النيجر.

كما بحث الجانبان التطورات الجارية في منطقة الساحل، وأهمية دعم المشاريع التعليمية والتنموية والزراعية فيها.

 

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