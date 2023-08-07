عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سوق أبوظبي يربح 12 مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع

سوق أبوظبي
سوق أبوظبي

قاربت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 12 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما أغلق سوق دبي مستقراً دون تغيير يذكر، وذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.52 تريليون درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.532 تريليون درهم موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

رئيس جهاز الشروق: بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني| تفاصيل

رئيس مدينة دمياط الجديدة يتابع معدلات تنفيذ شاطئ قادرون لذوي الهمم

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.84 مليار درهم موزعة بواقع 1.42 مليار درهم في سوق أبوظبي و413.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 619.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 28.3 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.47% أو ما يعادل 44.6 نقطة ليغلق عند 9548.12 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.38% توازي 37.8 نقطة ليقفل عند 9824.2 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "ملتيبلاي" 4.37% و"طاقة" 1.52% و"الدار العقارية" 0.95% و"العالمية القابضة" 0.63% و"أبوظبي التجاري" 0.47% و"أبوظبي الأول" 0.28% و"أدنوك للتوزيع" 0.26%.

وتصدر "كيو القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 236.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 14.58% عند مستوي 3.3 درهم، تلاه "العالمية القابضة" بسيولة 208.5 مليون درهم ووصل إلى 398 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً أكثر من 191.1 مليون درهم ليغلق عند 3.58 درهم.

و أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستقراً عند 4079.42 نقطة مع صعود مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77% ومؤشر قطاع الاتصالات ومؤشر المالية بنحو 0.18%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي جاذباً أكثر من 62.3 مليون درهم وصعد السهم بنسبة 0.14% إلى 7.08 درهم، تلاه "الأنصاري للخدمات المالية" بسيولة 56.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 1.21 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 51.1 مليون درهم رابحاً نحو 2.4%.

ومن بين الأسهم المرتفعة في سوق دبي "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.29% و"دبي للاستثمار" 0.4% و"تيكوم" 0.39% و"تبريد" 0.92% و"دو" 0.75% و"شعاع كابيتال" 2.9%.

أبوظبي أبوظبي للأوراق المالية المكاسب السوقية رأس المال السوقي سوق دبي المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

ترشيحاتنا

هذا التطبيق يسرق بيانات واتساب وفيسبوك .. تحذير عاجل لجميع المستخدمين

تنسيق الجامعات 2023 .. كليات تقبل الحاصلين على 50% أدبي

نصف مليون قتيل أوكراني.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجآت صادمة بشأن الحرب

الوقف وخصم نصف المرتب.. عقوبات رادعة للموظف متعاطي المخدرات

5 مشروبات تحارب الجفاف أثناء الموجة الحارة.. الأخير مفاجأة

تهديد كبير لسي آي إيه..تحذير أمريكي من خطر المخابرات الصينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

بتزيد مع الحر.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللوزتين

أمريكا..مصير شاب حاوطته أسماك القرش بعد لسعة قنديل

فيديو

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

بالخليجي.. أحمد سعد يطرح أغنية "هلا بيك يامدلع" |فيديو

وهو يرقص.. مقطع صادم محذوف لـ أحمد السعدني في سيب وأنا أسيب

فضل شاكر يطرح ثاني أغانيه "قال حب قال"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ