سوق أبوظبي يربح 12 مليار درهم في مستهل تعاملات الأسبوع

قاربت المكاسب السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 12 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، فيما أغلق سوق دبي مستقراً دون تغيير يذكر، وذلك بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين من 3.52 تريليون درهم بنهاية الجمعة الماضية إلى 3.532 تريليون درهم موزعة بواقع 2.843 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و689.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.84 مليار درهم موزعة بواقع 1.42 مليار درهم في سوق أبوظبي و413.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 619.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 28.3 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنسبة 0.47% أو ما يعادل 44.6 نقطة ليغلق عند 9548.12 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.38% توازي 37.8 نقطة ليقفل عند 9824.2 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "ملتيبلاي" 4.37% و"طاقة" 1.52% و"الدار العقارية" 0.95% و"العالمية القابضة" 0.63% و"أبوظبي التجاري" 0.47% و"أبوظبي الأول" 0.28% و"أدنوك للتوزيع" 0.26%.

وتصدر "كيو القابضة" النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 236.5 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 14.58% عند مستوي 3.3 درهم، تلاه "العالمية القابضة" بسيولة 208.5 مليون درهم ووصل إلى 398 درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً أكثر من 191.1 مليون درهم ليغلق عند 3.58 درهم.

و أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي مستقراً عند 4079.42 نقطة مع صعود مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.77% ومؤشر قطاع الاتصالات ومؤشر المالية بنحو 0.18%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي جاذباً أكثر من 62.3 مليون درهم وصعد السهم بنسبة 0.14% إلى 7.08 درهم، تلاه "الأنصاري للخدمات المالية" بسيولة 56.8 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 1.21 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 51.1 مليون درهم رابحاً نحو 2.4%.

ومن بين الأسهم المرتفعة في سوق دبي "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.29% و"دبي للاستثمار" 0.4% و"تيكوم" 0.39% و"تبريد" 0.92% و"دو" 0.75% و"شعاع كابيتال" 2.9%.