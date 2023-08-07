أفريقيا الوسطى.. الموافقة على استفتاء تعديل الدستور بنسبة 95%

وافق حوالي 95% من المصوتين في أفريقيا الوسطى، على تعديل دستور البلاد، وفقا للنتائج الأولية المعلنة من اللجنة المكلفة بالإشراف على الاستفتاء، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقاطعت أحزاب المعارضة وبعض جماعات المجتمع المدني في أفريقيا الوسطى التصويت، قائلة إن القانون المعدل يهدف إلى إبقاء الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في السلطة مدى الحياة.

وقالوا إن الاستفتاء افتقر إلى الشفافية وكان هناك وقت محدود لمناقشة أحكامه، في الوقت الذي شارك فيه ما يقرب من مليوني شخص في التصويت، وقدر أولئك الذين يشاهدون الاستطلاع أن نسبة المشاركة منخفضة.

ويلغي القانون المقترح الحد الرئاسي بفترتين ويمدد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، كما يحظر على السياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة الترشح للرئاسة.

وبموجب التغييرات المقترحة، سيكون هناك مكتب لنائب الرئيس، يتم تعيينه من قبل الرئيس، وسيلغى مجلس الشيوخ، ويتحويل البرلمان إلى غرفة واحدة.