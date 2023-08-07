عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام سراج الدين مساعدًا لوزير الشباب والرياضة

عصام سراج
عصام سراج

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعدًا للوزير للتسويق والشئون التجارية، وذلك في ضوء سياسة الوزارة نحو تمكين القيادات الشابة المؤهلة والقادرة على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية.

حقق الدكتور عصام سراج الدين نجاحات كبيرة إبان توليه منصب مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قبل عدة سنوات، وأسهم بجهد وفير ورؤية مستقبلية في جلب العديد من عقود الرعاية، وفتح موارد وآفاق استثمارية أسهمت بشكل واضح في تعظيم ميزانية النادي خلال تلك الفترة.

تولى سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة، كان آخرها رئيس الوحدة الاقتصادية والاستثمارية، وعضو اللجنة العليا للاستثمار بالوزارة. ويعد أحد أبرز الكوادر الشبابية في الوزارة، ويعمل منذ فترة طويلة على تطوير ملف التسويق والاستثمار والعلامة التجارية في الرياضة المصرية بشكل عام.

ويعكف الدكتور عصام سراج الدين حاليًّا على إعداد الرؤية الشاملة لتطوير الجوانب التسويقية والاستثمارية، وذلك لعرضها على الدكتور أشرف صبحي، في إطار خطة الوزارة للتطوير في هذا القطاع، الذي بات مهمًّا في عمل خريطة عمل الوزارة وما تشمله من هيئات واتحادات وأندية رياضية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

أول رد فعل من كهربا بعد منحه مهلة شهرين لدفع غرامة الزمالك

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

عمرو الدرديري يصدم جماهير الزمالك بشأن كهربا

ترشيحاتنا

هشام عبدربه يكشف الحقيقة الغائبة في قضية محمود كهربا مع الزمالك.. صور

تجربة مثيرة لعملية اندماج نووي رهيبة في أمريكا بنتائج مذهلة .. تفاصيل

أفضل دعاء بعد صلاة العصر.. بـ9 كلمات يوسع الله رزقك ويتقبل عملك

انخفاض أسعار اللحوم البلدية.. شعبة القصابين تكشف التفاصيل.. فيديو

تصعيد خطير.. تهديد غير مسبوق من زيلينسكي لـ روسيا بسبب ممر الحبوب

أول تحرك عسكري من جيش النيجر بعد انتهاء مهلة “إيكواس”

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض جريء.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستان جديد | شاهد

مش على الأرض بس| موجة شديدة الحرارة تضرب سطح البحر والمحيطات

منتج جبن ينهي حياة مالك مستودع في إيطاليا.. كيف حدث؟

يوم ولادته ووداعه.. شاهد رسالة مؤثرة من أردني بعد وفاة طفله في فرنسا

فيديو

وزير الدفاع يلتقى نظيره الصربي لبحث التعاون العسكري المشترك

ابن مصر 2 .. أعلى شهادات ادخار في البنوك عقب قرار رفع الفائدة

700 جنيه انخفاضا من أعلى قيمة.. تراجع الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أهلا بالأمطار.. الأرصاد تزف خبرا سارا حول حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ