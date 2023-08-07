عصام سراج الدين مساعدًا لوزير الشباب والرياضة

أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتعيين الدكتور عصام سراج الدين مساعدًا للوزير للتسويق والشئون التجارية، وذلك في ضوء سياسة الوزارة نحو تمكين القيادات الشابة المؤهلة والقادرة على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية.

حقق الدكتور عصام سراج الدين نجاحات كبيرة إبان توليه منصب مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قبل عدة سنوات، وأسهم بجهد وفير ورؤية مستقبلية في جلب العديد من عقود الرعاية، وفتح موارد وآفاق استثمارية أسهمت بشكل واضح في تعظيم ميزانية النادي خلال تلك الفترة.

تولى سراج الدين العديد من المناصب خلال الفترة الأخيرة داخل وزارة الشباب والرياضة، كان آخرها رئيس الوحدة الاقتصادية والاستثمارية، وعضو اللجنة العليا للاستثمار بالوزارة. ويعد أحد أبرز الكوادر الشبابية في الوزارة، ويعمل منذ فترة طويلة على تطوير ملف التسويق والاستثمار والعلامة التجارية في الرياضة المصرية بشكل عام.

ويعكف الدكتور عصام سراج الدين حاليًّا على إعداد الرؤية الشاملة لتطوير الجوانب التسويقية والاستثمارية، وذلك لعرضها على الدكتور أشرف صبحي، في إطار خطة الوزارة للتطوير في هذا القطاع، الذي بات مهمًّا في عمل خريطة عمل الوزارة وما تشمله من هيئات واتحادات وأندية رياضية.