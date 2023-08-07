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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محامي ممدوح عباس يفجر مفاجأة في الحجز علي أرصدة الزمالك

صدى البلد

قام كمال شعيب محامي المهندس ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق ، بنشر بيانا تفصيليا عن حقيقة الحجز على حسابات نادي الزمالك مؤكدا أن ما يحدث هي محاولات لطمس الحقائق.

واكد كمال شعيب  أنه نظرًا لتعمد طمس الحقائق بخصوص الحجز على حسابات نادي الزمالك، وإزاء التعمد المستمر بالزج باسم ممدوح عباس لتبرير الفشل الذريع غير المسبوق الذي وصل إليه الحال، لذا وجب توضيح الحقائق التالية للرأي العام:

1 - الحجز الذي كان موقع من قبل ممدوح عباس كان على حساب نادي الزمالك ببنك مصر فقط وعلى مبلغ وقدره 52 مليون جنيه مصري قبل زيادة سعر صرف الدولار، وأن هذا الحجز قد تم رفعه وإيقافه منذ ما يقرب من أربعة أشهر وبالتحديد يوم 2023/5/1.

- أن الحجز الوحيد الموقع على حسابات نادي الزمالك حتى تاريخه هو حجز مصلحة الضرائب المصرية بناء على الطلب غير المسبوق والمقدم لها من إدارة نادي الزمالك بالحجز على حسابات نادي الزمالك لاستيفاء المستحقات الضريبية للدولة.

٣- بناء على هذا الطلب حجزت مصلحة الضرائب المصرية على جميع حسابات نادي الزمالك بمستحقات ضريبية تجاوز قيمتها 300 مليون جنيه بناء أيضًا على الخطاب الكارثي لأمين صندوق النادي الموجه إلى بنك مصر والذي طلب فيه من البنك تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لحجز مصلحة الضرائب على حسابات نادي الزمالك وصرف وتحويل المبالغ الموجود بالحسابات إلى مصلحة الضرائب بل والتنازل عن أي عائق قانوني يعوق الصرف.

وبالفعل تم تحويل كافة المبالغ المحجوز عليها لمصلحة الضرائب المصرية والتي كانت بحسابات نادي الزمالك وإجماليها بالجنية المصري- بعد زيادة سعر الصرف- مبلغ وقدره 57 مليون و363 ألف جنيه.

وعليه نؤكد أن الحجز الوحيد الذي كان موقع من قبل ممدوح عباس على حساب نادي الزمالك ببنك مصر قد تم إيقافه ورفعه منذ ما يقرب من أربعة أشهر وبالتحديد في 2023/5/1 وأن الحجز القائم الآن على حسابات نادي الزمالك هو حجز مصلحة الضرائب المصرية الذي تم بناء على طلب إدارة نادي الزمالك.

كما نؤكد كذلك أن ممدوح عباس ومنذ 2023/5/1 تاريخ إيقاف ورفع الحجز لم يتخذ أي إجراء جديد للحجز على حسابات النادي مرة أخرى نظرًا للظروف التي يمر بها النادي حاليًا.

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