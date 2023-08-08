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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمرو البسيوني: الفنون الشعبية كنز إبداعي.. وفعاليات ثقافتنا في إجازتنا تلقى إقبالا كبيرا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

ضمن العروض الفنية المقدمة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس الاثنين، عرضا فنيا مميزا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بممشى رأس البر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والإعلامي حمدي رزق، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط.

قدمت فرقة بورسعيد بقيادة محمد صالح باقة من أشهر فقراتها المعبرة عن التراث الشعبي البورسعيدي، وسط تفاعل كبير مع الفقرات المميزة التي تقدمها الفرقة ومنها "بتغني لمين يا حمام، يا عيني يا لالي، جاي من الصعيد، سلم علي، الصياد، الفلاحي".

ثمنت محافظ دمياط جهود وزارة الثقافة وعملها الدائم نحو إطلاق مبادرات تهدف إلى إتاحة المحتوى الثقافي وجميع ألوان الفنون لفئات المجتمع كافة، مؤكدة أن مبادرة "ثقافتنا فى إجازتنا" التي تنظمها وزارة الثقافة بمدينتي رأس البر و دمياط الجديدة يتحقق من خلالها عدد من المحاور أهمها تنشيط السياحة الداخلية وإحياء الفنون الشعبية والتراثية والخروج بالألوان المختلفة من الفنون إلى أماكن التجمعات.

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن الفنون الشعبية التي تقدمها الفرق الفنية التابعة للهيئة تمثل كنزا إبداعيا للمحافظات المصرية، وأنه منذ اليوم الأول لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، فإن الهيئة تنتشر بعروضها في أكثر من محافظة ساحلية من العريش إلى دمياط ورأس البر والإسكندرية ومطروح وبورسعيد لتنشر البهجة وألوانا من الفنون التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور المصري بخلاف الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للرواد بمواقع الهيئة في جميع المحافظات.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحرص على التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الصيفية لذا جاءت المشاركة في فعاليات معرض رأس البر الرابع للكتاب بأحدث عناوين إصدارات قصور الثقافة خلال هذا العام، وما سبقه من معارض وآخرها معرض بورسعيد،  بخلاف المعارض التي تقدمها الهيئة بمواقعها ومنها معرض قصر ثقافة الأنفوشي، في إطار السعي لنشر المعرفة والوعي والوصول بإصدارات الهيئة القيمة والمخفضة للجمهور في كل المحافظات.

كانت محافظ دمياط ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قد افتتحا فعاليات الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب، بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة، والعديد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط، حيث يقام المعرض في الفترة من 7 أغسطس حتى 16 من أغسطس الحالي، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بأكثر من 250 عنوانا من أحدث إصداراتها يفتتح المعرض أبوابه يوميا للجمهور من السادسة مساءً حتى الثانية صباحا.

العروض الفنية المقدمة ثقافتنا في إجازتنا نيفين الكيلاني منال عوض محافظ دمياط الهيئة العامة لقصور الثقافة

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