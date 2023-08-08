وجدت معارضة من الرجال.. أول سيدة بمدينة شبين الكوم تعمل مأذونة.. تفاصيل

أكدت إيناس محمد، أول مأذونة في مدينة شبين الكوم، أنها تخرجت في كلية الحقوق، وقامت بعمل ماجيستير في القانون، معلقة "كنت أعمل محامية في البداية، ولكن تقدمت لإعلان وظيفة "مأذونة"، خاصة أنه لدي شغف أن أعمل بشكل غير تقليدي".

وقالت إيناس محمد، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، "عندما عرضت الأمر على والدي ووالدتي رحبوا بالفكرة، ولم يعارضوا عملي كمأذونة".

دون النظر للآراء المعارضة

وتابعت أول مأذونة في مدينة شبين الكوم، “بعض الرجال عارض عملي مأذونة، ولكن كان هناك ترحاب من السيدات، مؤكدة ”أقوم بعملي بكل ثقة دون النظر للآراء المعارضة".