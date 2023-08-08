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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أداة التقييم الذاتي ومعايير السلامة البينية دورة تدريبية لصحة مطروح

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح خلال الاجتماع

شارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح ترافقه الدكتورة ليلى صلاح مدير إدارة الجودة بالمديرية وأعضاء من إدارة الجودة وفرق الجودة بالمنشآت التابعة للمديرية في فاعليات الدورة التدريبية Online على أداة التقييم الذاتي SAT ومعايير السلامة البينية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

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ومن المقرر أن تنتهي فاعليات الدورة غدا الثلاثاء ٨ أغسطس وذلك في ضوء الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في ضوء الرؤية المستقبلية لمديرية الصحة بمطروح وأهمية استدامة الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.
ووجه "سالم" الشكر لإدارة الجودة بالمديرية وفرق الجودة بالمستشفيات على جهودهم خلال الفترة الأخيرة لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت التابعة للمديرية.

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