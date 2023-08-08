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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد اليد: مشاكل الزمالك المالية تتخطى 10 ملايين جنيه| فيديو

صدى البلد

تحدث عمرو صلاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن أزمات نادي الزمالك الأخيرة المتعلقة بفريق كرة اليد والشكاوى المرفوعة ضد النادي.

وقال صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، عبر برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، «موضوع نادي الزمالك فيه التباس كبير، ونحن كاتحاد نقف على مسافة واحدة من كل الجهات ويحدنا ثلاثة أمور وهي لوائح الاتحاد المصري والعقد بين المدرب واللاعب والاتحاد وقوانين الاتحاد الدولي».

وأشار صلاح إلى أن الزمالك لديه 4 مشاكل فهناك مشكلة مع مدرب أجنبي ولاعب محترف وكلاهما قدما 3 شكاوى ضد الزمالك، إلى جانب مشكلة اللاعبين المصريين الذين لم يحصلوا على حقوقهم، وهناك حقوق الاتحاد والمديونيات على نادي الزمالك والمديونيات رقم كبير والاتحاد لديه رسوم الاشتراك للزمالك

ولفت صلاح إلى أن مستحقات المدرب الأجنبي الإسباني ماتيو جيرالدا تبلغ 90 ألف يورو، وكذلك 90 ألف يورو للاعب الأرجنتيني جيمس باركر، منوهًا إلى أن مشاكل الزمالك المالية لدى الاتحاد تتخطى 10 ملايين جنيه بكثير.

وأكد صلاح أن الزمالك قلعة كبيرة في كرة اليد وهذا الوضع لا ينفع ويجب أن يتم حله، خاصةً أن الزمالك يريد المشاركة في البطولة العربية للأندية، المؤهلة لكأس العالم للأندية، وهي تحت إشراف الاتحاد الدولي. 

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