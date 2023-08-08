بحضور نجوم الفن.. محمد عبدالرحمن يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه البطة الصفرا |صور

احتفل صناع فيلم «البطة الصفرا» بالعرض الخاص للعمل مع الجمهور، وأهدى صناع الفيلم الجمهور ألعابا صغيرة على شكل بطة صفراء اللون، والتي ترمز لاسم الفيلم.



وحضر العرض الفنانة غاده عادل ، محمد عبد الرحمن ، محمود حافظ، احمد الخطيب، فرح الزاهد، عمرو رمزي.

وحرص على حضور العرض الخاص للفيلم كلا من الفنانين أنوشكا، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وأحمد طلعت.

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبد الله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا