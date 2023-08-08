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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من مرتضى منصور على غرامة كهربا وأزمات الزمالك المالية بالـ«فيفا»

صدى البلد

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على أزمات الزمالك المالية لدى الفيفا، وموعد سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا لنادي الزمالك.  

وقال مرتضي منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :"فزنا بقضية اللاعب السابق حمدي النقاز، لكن اللجان المؤقتة تعاقدت معه رغم ذلك".

واستطرد: "(اللاعب الغاني) أتشيمبونج سجل فيديو اعترف فيه باستلام مستحقاته، لكن لم يتم إرساله للفيفا، ومع عقوبة سبورتنج لشبونة تم إيقاف القيد".

وأكمل: "الزمالك يستحق 2.5 مليون دولار يجب أن يسددهم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قبل 15 سبتمبر المقبل".

وأضاف: الناس اللى بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللي في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة أتشيمبونج.

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