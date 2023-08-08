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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه يكشف كواليس تجديد حسين لبيب لعقد إمام عاشور مع الزمالك

صدى البلد

أكد حسام المندوه عضو لجنة إدارة نادي الزمالك السابق، إنه سيترشح على عضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء فور وضوح الرؤية، لافتًا الي ان هناك عزما من حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة وبعض أعضائها علي الترشح فى المرحلة المقبلة.

أضاف المندوه خلال حلوله ضيفًا علي الإعلامي مجدي عبد الغني، في برنامجه "ملعب الشمس" إن لجنة حسين لبيب حققت نجاحات كبيرة في نادي الزمالك رغم الازمات العديدة التي واجهت اللجنة منذ أول يوم عمل.

تابع حسام المندوه، إن اللجنة استمرت لمدة 6 أشهر فقط ونجحت خلالهم في التتويج ب 18 بطولة، كما نجحت في توفير 104 ملايين جنيه من مديونيات النادي.

وعن إمام عاشور قال حسام المندوه: "جددنا عقد إمام عاشور مقابل 8 ملايين جنيه، قبل رحيل اللجنة بيومين فقط، وفوجئنا بعدم توثيق العقد بعد رحيلنا.. ورغم الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الزمالك؛ إلا إن لجنة حسين لبيب لم تقم ببيع أي لاعب في تلك الفترة".

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