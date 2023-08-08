محمد رجب يشارك صورا تبهر جمهوره على إنستجرام| شاهد

شارك الفنان محمد رجب، صورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رجب، بإطلالة كاجوال، باللون الأبيض، من على شاطئ البحر، ولاقت الصور إشادة وتعليقات كثيرة من متابعيه، من بينها: "البرنس" و"ملك الشياكة".

وفي وقت سابق، كان الفنان محمد رجب ، قد أشار إلى أن الفضل في نجاحه في كل شيء في الحياة، يعود إلى والده ووالدته".

وأوضح محمد رجب، خلال برنامج "واحد من الناس“؛ أن والده كان موظفا في التليفزيون، وحُبُّه للفن؛ كان بسبب ذهابه مع والده إلى ماسبيرو".

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة،: “كنت أصور فيلم الخلبوص، وتوقف، وذهبت معه إلى الحج، وكنت بجواره، ودعا لي دعوة جميلة، وقلتها بمسلسل “ضربة معلم”، وافتقدته بعد وفاته، وتعلمت منه الجدعنة”.