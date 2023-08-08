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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قواعد إتيكيت تناول الشوربة

قواعد إتيكيت تناول
قواعد إتيكيت تناول الشوربة

تناول الشوربة له بعض القواعد والإتيكيت التي يمكن اتباعها للحفاظ على الأدب والأناقة أثناء تناول الطعام. إليك بعض القواعد الأساسية لتناول الشوربة بحسب ما نشره موقع هيلثي.

 

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قواعد إتيكيت تناول الشوربة

 

استخدم ملعقة الشوربة: استخدم ملعقة الشوربة لتناول الشوربة بدلاً من استخدام الشوكة أو ملعقة الطعام العادية. يجب أن تكون الملعقة صغيرة الحجم ومناسبة لتناول حجم صغير من الشوربة في كل مرة.

تناول الشوربة بصمت: عندما تكون تناول الشوربة في مجموعة، يجب أن تتناولها بصمت. تجنب إصدار أصوات مزعجة أو تقليب الشوربة بصوت عالٍ. الهدف هو الاستمتاع بالوجبة والحفاظ على هدوء الجو.

استخدم الطريقة الصحيحة للملعقة: عند استخدام الملعقة لتناول الشوربة، قم بتميل الملعقة قليلاً واستخدمها لجمع الشوربة من الحافة الخارجية للصحن. ثم قم بتوجيه الملعقة نحو فمك ببطء وتناول الشوربة بدون اسكبها.

لا تشرب الشوربة من الصحن: يجب أن تتجنب شرب الشوربة مباشرة من الصحن. الشوربة تعتبر جزءًا من وجبة الطعام ويجب تناولها بواسطة الملعقة فقط.

استخدم المنديل: قد يحدث أن تناثر بعض الشوربة على الشفاطين أو الذقن أثناء تناولها. استخدم المنديل لمسح أي بقايا على الفور والحفاظ على نظافتك.

لا تهمل الشوربة الساخنة: يجب أن تتذكر أن الشوربة ساخنة، لذا حاول ألا تتركها تبرد لفترة طويلة. استمتع بالشوربة في أسرع وقت ممكن بعد تقديمها.

تناول الشوربة بأناقة: حاول أن تكون أنيقًا أثناء تناول الشوربة. اجلس بشكل مستقيم واحتفظ بمرفقيك بجانب جسمك. تجنب التمدد أو الاستناد بشكل غير لائق أثناء تناول الطعام.

تلتزم بهذه القواعد البسيطة ستساعدك على تناول الشوربة بأناقة وأدب.

الإتيكيت تناول الشوربة استخدام الشوكة القواعد الأساسية لتناول الشوربة تناول الشوربة بصمت ​​​​​​​health

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