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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اترك المكان أفضل مما كان|خبيرة إتيكيت توضح تصرفات بسيطة للاستمتاع على البحر

الدكتورة سلوي عفيفي
الدكتورة سلوي عفيفي خبيرة الإتيكيت وتطوير الذات

قالت الدكتورة سلوي عفيفي خبيرة الإتيكيت وتطوير الذات، إن الجمهور في الاجازة يميلون إلى تكسير الروتين اليومي، ولكن الاستمتاع والسفر يجب أن يتبعه نظام وإتيكيت، مقسمة أتيكيت المصيف إلى ثلاث نقاط، A, B, C  فالأول  يتعلق بالمظهر، والثاني يتعلق بالسلوك، والثالث يتعلق بالتواصل، " مظهر- سلوك- تواصل"، فالإتيكيت بساطة ولكنه أناقة. 


ونصحت عفيفي خلال لقائها ببرنامج “٨ الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، أنه يجب الإهتمام بالمظهر والحضور اللائق في كل التفاصيل، والملابس المناسبة للبحر أو أي مكان ومناسبة للجسم والسن، فيجيب أن يكون أرتداء الملابس مشابه لمن حولك.

عدم إلقاء السجائر فى الشواطئ أو البحر

ونوهت خبيرة الإتيكيت،  إلى استخدام " اللانش بوكس" لحمل الأطعمة فيه، لأحترام المظهر العام، ويجب جلب حقائب بلاستيكية لالقاء القمامة فيها، وأيضا نصحت  بعدم إلقاء المدخن للسيجارة على الشاطئ أو في البحر أو الرمل حفاظا على البيئة والمظهر العام، قائلة “ أترك المكان أفضل مما كان” 


وشددت، يجب الإهتمام بالمظهر العام والمحافظة على السلوكيات الخاصة بعدم القاء مخلفات على الشاطئ أو السجائر او الأكياس، فالتغيرات البيئية التي يواجهها  العالم ناتجة عن السلوكيات الخاطئة للإنسان، فالإنسان يجب عليه تعمير الأرض وليس تدمير الأرض، ولا يوجد ما يلزم الفرد أن يقتني المشتريات باهظة الثمن على البحر.

أترك المكان أفضل مما كان خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي المظهر السلوك التواصل الملابس المناسبة حقائب بلاستيكية

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