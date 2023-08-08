الحالة المرورية.. كثافات متقطعة بالكورنيش وانتظام الحركة في نفق الأزهر.. تفاصيل

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.



وقالت الإعلامية دينا شرف، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.



وأضافت شرف، أن الحالة المرورية على كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.



وتابعت، أن هناك كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر، كذلك الأمر، بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

الحالة المرورية



وأوضحت، أن نفق الملك الصالح يشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، اما نفق الأزهر، فإنه يشهد انتظام الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

