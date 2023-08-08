سجن كبير كهنة في أوكرانيا بتهمة التحريض على انقلاب

قضت محكمة بسجن زعيم كنيسة أوكرانية لدعمه علنًا الحرب الروسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

وقاد أناتولي يليتسكيك، فرعًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الذي لا يزال تابعًا للكنيسة الروسية، في منطقة فينيتسيا بوسط أوكرانيا.

واتُهم يليتسكيك، بتوزيع منشورات دعائية تدعو إلى انقلاب ضد كييف، وتغيير الحدود الروسية الأوكرانية.

كما نشر مقالات تدعم جرائم الحرب على موقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

كانت الإدانة على عدد من التهم، بما في ذلك إجراءات للإطاحة بالحكومة، وتبرير الحرب الروسية، والتمييز على أساس العرق والجنسية.