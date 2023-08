بيونسيه تدفع 100 ألف دولار لهيئة المترو بسبب جمهور حفلها.. تفاصيل

قامت الفنانة العالمية بيونسيه بدفع مبلغ 100 الف دولار ، بحسب ما أكدت بعض التقارير الاجنية ، حتي تتمكن من مد ساعة إضافية لتشغيل خطوط المترو القريبة من حفلها الاخير .

جاء قرار بيونسيه بدفع المبلغ من أجل مد ساعات عمل المترو حتي يتمكن الحاضرين من حفلها من الذهاب الى منازلهم فى أمان ، بعد ان تاخرت عن الصعود علي المسرح بسبب سوء الاحوال الجوية .

حطمت بيونسيه الرقم القياسي لأكبر عدد مرات الفوز بجوائز جرامي الموسيقية في كل العصور، بعد حصولها على أربعة جوائز في حفل عام 2023.

وتفوق عدد جوائز جرامي التي فازت بها بيونسيه، النجمة البالغة من العمر 41 عاماً، على ما فازت به أي فنانة أخرى على الإطلاق، بعدما ترشحت 88 مرة من قبل.

وفازت بيونسه بأربعة جوائز، هي أفضل تسجيل إلكتروني راقص عن أغنية "Break My Soul"، وجائزة جرامي لأفضل أداء R & B تقليدي عن أغنية "Plastic Off the Sofa"، وجائزة جرامي لأفضل أغنية R & B عن "Cuff It"، وجائزة جرامي لأفضل ألبوم للموسيقى الإلكترونية الراقصة عن ألبوم "عصر النهضة" Renaissance.

قدمت بيونسيه أداءً قويا لأغنيتها Be Alive في حفل توزيع جوائز الأوسكار في مارس الماضي، من ملاعب كومبتون للتنس، وهو أول عرض حل لها منذ عامين.

وترشحت أغنية Be Alive لجائزة أفضل أغنية أصلية عن فيلم King Richard الذي تدور أحداثه حول ريتشارد ويليامز، والد لاعبتي التنس الأشهر فينوس وسيرينا ويليامز، الذي كان له دور كبير في مسيرتهما الرياضية.