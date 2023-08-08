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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجار مخدرات.. المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ"أب ونجله"

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد، حكمها بالسجن المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، على أب ونجله.

إثر ادانتهما بالاتجار في المواد المُخدرة "الحشيش والأفيون والترامادول"، دائرة مركز شرطة طهطا، شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شرطة طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها اتجار كلًا من:"ع.ث ع- عامل، ونجله ع.ع.ث"، في المواد المُخدرة المُختلفة، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 17 قطعة لمادة الحشيش المُخدر، و85 قرص ترامادول، وقطع لمادة الأفيون المُخدرة، كما تم ضبط سلاح آلي بحوزة المتهم الثاني، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات من أجل الإتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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