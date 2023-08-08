مسئول أوكراني: قصف زابوريجيا أكثر من 100 مرة خلال 24 ساعة

قال مسؤول عسكري أوكراني يدعى ، يوري مالاشكو ، على إن 105 قذائف روسية أصابت منطقة زابوريجيا خلال 24 ساعة، وفق ما ذكرت صحيفة يو اس الأمريكية.



ذكر أن القذائف ركزت على ضرب الجبهتين الشرقية والجنوبية للمنطقة.

وأفاد مالاشكو بوقوع ثلاث هجمات صاروخية أخرى ، وأربع هجمات بطائرات بدون طيار ، وثماني هجمات بمضادات الطائرات.

وذكرت الأنباء أن رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا توفي خلال قصف منزله في مدينة نوفودانيليفكا الجنوبية ، على بعد حوالي 20 ميلاً من بحر آزوف.

في مكان آخر ، في قرية بريوبرازينكا باتجاه منطقة دونيتسك ، أصيبت امرأة تبلغ من العمر 83 عامًا في قصف ليلي.

ولكن على الرغم من الأعداد الكبيرة للقذائف ، يبدو أن الأضرار محدودة نسبيًا، حيث تم الإبلاغ عن 29 حالة دمار للمباني والمؤسسات الحكومية.

أصبحت صفارات الإنذار من الغارات الجوية عاملاً من عوامل الحياة اليومية للكثيرين في كل أوكرانيا.