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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف السبب وراء رفع أسعار الفائدة.. تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي ردا ارتفاع التضخم في روسيا.

وقال بوتين: “رفع أسعار الفائدة جاء ردا علي التضخم… وكان على البنك المركزي، باعتباره المنظمة الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، أن يتحرك للسيطرة علي التضخم”.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً ينص على تعليق اتفاقيات الازدواج الضريبي بين روسيا والدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على موسكو.

مرسوم عاجل من بوتين بشأن الدول غير الصديقة لـ روسيا

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وحسب وكالة الإعلام الروسية، كانت وزارتا المالية والخارجية الروسيتان اقترحتا هذا الإجراء في مارس.

وفرضت دول الغرب العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا رداً على حرب أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

بوتين سعر الفائدة روسيا

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