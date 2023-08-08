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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس التنفيذي لراديو 9090: انتظروا «فورمات» جديدة للبرامج.. فيديو

راديو
راديو

عبر الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي لراديو 9090، عن سعادته بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتعيينه رئيسا تنفيذيا لراديو 9090.

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وقال «مصطفى»، إنه ابن من أبناء راديو 9090 منذ إنشائه، وهناك قامات كبيرة تقدم البرامج مثل محمد علي خير، والدكتورة نائلة عمارة، والدكتورة لميس جابر، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والإعلامي رامي رضوان، والكابتن مدحت شلبي.

وأضاف «مصطفى»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الراديو 9090 بمثابة إذاعة اجتماعية و«هواها مصري» شاملة الأشياء كلها، وليست متخصصة في شيء معين، متابعا: «الحمد لله نحن رقم 1 على مستوى الإذاعات في مصر بفضل الزملاء».

وأشار إلى أن الزملاء كلهم في راديو 9090 متعاونون مع بعضهم البعض، مردفا: «سأضع كل فرد في عمله والدائرة الخاصة به وفي برنامجه، وسيكون هناك فورمات جديدة للبرامج، ومنذ شهر أصدرت نشرة رياضية باسم صوت الملعب، نظرا لأن المستمعين يحبون متابعة الرياضة، هي نشرة عامة عالمية، وليست مختصة فقط بكرة القدم مدتها دقيقة أو دقيقة ونصف، حوالي 3 أو 4 مرات في اليوم».

وتابع: «أفكر في عمل نشرة اقتصادية ونشرة للبورصة ونشرة عقارية، هناك أشياء كثيرة سنعمل عليها الفترة المقبلة، خاصة أن هناك قطاعاً كبيراً للأخبار متميزين، يقدمون النشرات على رأس الساعة، ويغطون كل الأحداث الجارية من مؤتمرات وتغطيات خاصة للرئيس عبدالفتاح السيسي».

ولفت أنه بالنسبة للبرامج هناك الإعلامي أحمد يونس يقدم برنامجاً صباحيا، وشيماء ونشأت يقدمان برنامجاً من 4 إلى 6 مساء، ورامي الحلواني وإيمان مختار يقدمان برنامج «لسه لينا كلام»، موضحا أن هذا الشهر سيكون هناك خطة جيدة للراديو 9090.

الإعلامي عبدالفتاح مصطفى الراديو 9090 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية راديو 9090 قناة إكسترا نيوز

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