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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطربة نوال ضيفة مينا عطا ورنا سماحة على راديو 9090.. غدا

مخصماك
مخصماك

تحل غدا الأحد المطربة نوال عبد الشافي ضيفة على راديو 9090 في برنامج "باب الغنا" الذى يقدمه كل من مينا عطا ورنا سماحة من الساعة 9 إلى 11 مساء.

 

وتتحدث نوال عن نجاح أغنية "مخاصماك" التي حديث السوشيال ميديا مؤخرا، كما تتحدث عن تحضيراتها لأكثر من عمل غنائى خلال الفترة المقبلة .
 

أنا كده.. أغنية جديدة لمطربة «مخصماك»| قريبا

صاحبة أغنية مخصماك: الست أذكى من الرجل


وتقول كلمات أغنية مخاصماك: "مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام" .

يذكر أن أكدت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخصماك والتى تصدرت التريند لعدة أسابيع أنها تستعد لطرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي بعنوان أنا كده.

أضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أن أغنيتها الجديدة أنا كده يتم طرحها نهاية شهر يوليو عبر جميع المنصات الرقمية داخل مصر وخارجها، بالإضافة أنها تستعد لعمل مشروع غنائى أخر يتم تصويره بطريقة حديثة لأول مرة فى الشرق الأوسط.

وتابعت نوال أنها مقيمة فى الإمارات خلال هذه الفترة ولا تأتى مصر إلا لتصوير أعمالها سواء كليب جديد أو لقاءات تلفزيونية، ومن الصعب استقرارها داخل مصر بسبب مشروعها الخاص الذى تديره فى الإمارات وتحديدا فى دبي.

نوال المطربة نوال عبد الشافي نوال عبد الشافي مينا عطا رنا سماحه راديو راديو 9090

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