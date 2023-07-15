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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا كدة .. صاحبة أغنية مخصماك تستعد لطرح أغنية جديدة

نوال صاحبة أغنية
نوال صاحبة أغنية مخصماك

أكدت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية مخصماك والتى تصدرت التريند لعدة أسابيع أنها تستعد لطرح أغنية جديدة نهاية الشهر الحالي بعنوان أنا كدة.

أضافت نوال فى حوارها مع صدى البلد أن أغنيتها الجديدة أنا كدة يتم طرحها نهاية شهر يوليو عبر جميع المنصات الرقمية داخل مصر وخارجها، بالإضافة أنها تستعد لعمل مشروع غنائى أخر يتم تصويره بطريقة حديثة لأول مرة فى الشرق الأوسط.

وتابعت نوال أنها مقيمة فى الإمارات خلال هذه الفترة ولا تأتى مصر إلا لتصوير أعمالها سواء كليب جديد أو لقاءات تلفزيونية، ومن الصعب استقرارها داخل مصر بسبب مشروعها الخاص الذى تديره فى الإمارات وتحديدا فى دبي.
 

نوال تتحدث عن نجاح أغنية مخصماك

وكانت نوال قد صرحت أن أغنية مخصماك والتى حققت نجاحا كبيرا الفترة الماضية تم طرحها بشكل رسمي منذ مايقرب من العام والنصف ولكن نجاحها جاء فى هذا التوقيت لعدة أسباب كان أهمها تصدرها موقع الفيديوهات القصير تيك توك وقيام أحد اليوتيوبر بابتكار رقصة عليها مما جعلها تتردد فى كثير من المواقف والفيديوهات.

وعن خطتها الفترة القادمة أكدت نوال أنها تستعد خلال هذه الفترة لطرح أغنية جديدة خلال مع نفس فريق عمل أغنية مخصماك لكنها مختلفة تماما.
 

تفاصيل أغنية مخصماك

أغنية "مخصماك" من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبكس وإنتاج مصطفى السويفي. 

وأكد المنتج مصطفى السويفى أنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز بحجم المطربة نوال وتشهد الفترة المقبلة عدد الاغانى المفاجئة . وطرحت مؤخرا المطربة نوال اغنية "كيوتة" من كلمات كريم كلوشة وألحان وليد العطار وتوزيع عمرو الخضرى.

نوال عبد الشافي أغنية مخصماك أنا كدة المطربة نوال المطربة نوال عبد الشافي

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