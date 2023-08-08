عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية ينقل رسالة من السيسي إلى الرئيس التونسي

شكري يلتقي الرئيس
شكري يلتقي الرئيس التونسي

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكري التقى اليوم الثلاثاء ورئيس جمهورية تونس "قيس سعيد"، حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر في السنوات الأخيرة، والزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس التونسي إلى القاهرة في إبريل 2021، وما مثلته من نقلة نوعية في علاقات البلدين.

وجدد وزير الخارجية خلال اللقاء دعم مصر وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراءات وجهود الرئيس "قيس سعيد" والدولة التونسية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

وأوضح أبو زيد، أن الرئيس قيس سعيد طلب خلال اللقاء نقل عظيم تقديره وتحياته لشقيقه الرئيس السيسي، مؤكداً على تطابق مواقف القيادتين حيال جميع القضايا الإقليمية والتحديات الدولية، واعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من شقيقتها مصر في مواجهة كافة التحديات. 

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، وفى مقدمتها الوضع في السودان وليبيا والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه كل هذه الموضوعات من تحديات مشتركة للبلدين، وتقارب مواقف القاهرة وتونس من حيث ضرورة التعاطي معها في إطار التضامن والتنسيق والحفاظ على المصالح الوطنية ومصالح شعوب المنطقة.

وفى نهاية تصريحاته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجانبين على استمرار التنسيق المتبادل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للبلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث نقل الرئيس التونسي اهتمامه باستمرار آليات التشاور والتنسيق القائمة على مستوى وزارتي خارجية البلدين لضمان وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا والعمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

التحديات الدولية الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس قيس سعيد الدولة التونسية الرئيس التونس السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

حماية حركة التجارة العالمية.. مصر ترحب ببدء الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر

السفارة المصرية بسويسرا تتسلم قطعة أثرية هامة تعود للعصر الفرعوني

انعقاد مائدة مستديرة بين مصر والاتحاد الأوروبي حول التعاون في مجال الهجرة

مصر تعلن تضامنها مع فرنسا وإدانتها الشديدة لحادث الطعن

رئيس تيار الحكمة العراقي يشيد بجهود مصر في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية

شكري: مصر تتبنى نهجا شاملا في التعامل مع حوكمة الهجرة

وزير الخارجية يبحث مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة الوضع الإنساني بالسودان

ترشيحاتنا

إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية في مصر.. تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يعترف: هناك أضرار في سلاح الجو

رئيس صربيا: أوكرانيا ربما تفقد كل شيء حال اعترفت باستقلال كوسوفو

أسعار أوبل جراند لاند الجديدة في مصر

"مبروك يا أهلاوية".. تامر أمين يزف مفاجأة سار بشأن علي معلول

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس ترقص على عمود.. ورد فعل غير متوقع للعريس

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ