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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسميا .. دينا الشربينى تشارك عمرو سعد بطولة "الغربان"

دينا الشربيني
دينا الشربيني

وقعت الفنانة دينا الشربينى على المشاركة في بطولة فيلم "الغربان" للنجم عمرو سعد وعدداً كبيراً من الفنانين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

ويواصل صناع العمل التحضيرات للبدء فى تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة حيث يعقد جلسات عمل مكثفة في الوقت الحالي مع المخرج ياسين حسن، للوقوف على تفاصيل وملامح الشخصية.


الفيلم من إنتاج شركة مقام – سيف العريبي وشركة PCC  للإنتاج الفني – تامر نصر وشركة ماسيڤ.

وصرح الإنتاج أن دينا الشربينى فنانة موهوبة لديها طاقات تمثيلية عالية ودورها  فى "الغربان" يحمل مفاجأة حيث تجسد شخصية لم يسبق لها تقديمها من قبل"، ويتكتم الإفصاح عن تفاصيل دورها حالياً، كونها تتطلب تحضيرات خاصة جداً.

ومن المقرر استئناف تصوير أحداث الفيلم، خلال الأيام القليلة المقبلة، والانتهاء من التصوير كاملاً، تمهيداً لبدء مرحلة الجرافيكس، مؤكداً أن "العمل سيُحدث نقلة في السينما المصرية، كونه سيُقدم بشكلٍ يُحاكي السينما العالمية، إذ أنه ينتمي للأفلام ذات الميزانيات الضخمة".

وكان الفنان ماجد المصري قد انضم مؤخرا لاسرة فيلم "الغربان" 
وقام عمرو سعد بتشويق جمهوره للعمل حيث نشر صوراً من كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث ظهر بشكلٍ و"لوك" مختلف تماماً، في منطقة مغطاة بالثلوج برفقة مخرج العمل ياسين حسن.


وتدور أحداث الفيلم في عام 1942 وفي أثناء الحرب العالمية الثانية شهدت الأراضي المصرية معركة سجلها التاريخ تحت عنوان "معركة رومل" وهذه المعركة كانت الغلبة فيها للحلفاء، وانتهت بهزيمة ساحقة للألمان.

 

فيلم الغربان دينا الشربيني الفنان عمرو سعد

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